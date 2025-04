Com um legado de 35 anos e referência na produção de batata-palha, batata pré-frita congelada e chips, a Croques Alimentos está em fase de expansão. A nova fábrica será inaugurada em maio deste ano, na cidade de Coronel Xavier Chaves, localizada na região central de Minas Gerais, a cerca de 180 quilômetros de Belo Horizonte. O empreendimento, considerado um marco estratégico para a empresa, aumentará a capacidade de produção para um patamar três vezes maior que a fábrica atual: passando de 20 para 60 toneladas.

“Esse investimento reforça nosso compromisso com a inovação, a automação e a excelência produtiva”, afirma a CEO, Amanda Resende. Instalada em uma área de 281.407 m² — 445% maior que a da antiga unidade, em São João del-Rei/MG, a nova fábrica terá cinco galpões de alta tecnologia, o equivalente a mais de 4.800 m² de área produtiva. A estrutura conta com galpões maiores, quatro linhas de produção, barreira sanitária, laboratório de qualidade, vestiário, refeitório e uma área de vegetação.

O projeto priorizou questões fundamentais no ambiente de negócios, como a expansão nacional, o aumento da capacidade de produção além das batatas e a satisfação dos colaboradores. A meta, ressalta a empresária, é consolidar a Croques como referência no ramo alimentício. “Com a melhoria contínua nos processos internos e a qualidade dos produtos, promovemos a ampliação da participação e da competitividade no mercado”, prossegue Amanda Resende.

LANÇAMENTOS

Pioneira na inserção do sistema zíper nas embalagens pouch de batata-palha no Brasil, tecnologia que possibilita manter a qualidade do produto por mais tempo, a Croques investe também na produção para grandes redes utilizando a estratégia de marcas próprias. O mix reúne batata chips, batata-palha e batata pré-frita congelada.

Além disso, no ano passado, a marca lançou o primeiro produto fora da linha de batatas, a pururuca, que se destaca pelo sabor e crocância. Esse lançamento, adianta a empresária, segue como prioridade para o fortalecimento de mercado. “Estamos preparando também o Agita Fritas, um conceito inovador de batatas pré-fritas acompanhadas de sachês com diferentes sabores, previsto para o segundo semestre do ano.”

Outra meta é a expansão da participação de mercado em Minas Gerais, ampliando a presença em novos Pontos de Venda (PDVs). “A prioridade, no momento, é o fortalecimento do mercado no estado. No entanto, estamos em expansão no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Depois, pretendemos iniciar o processo de abertura em São Paulo e no Nordeste”, adianta a CEO.

A empresária reforça que a mudança para a nova fábrica será “um divisor de águas”, especialmente com o início da produção de batata chips e batata-palha na nova planta, embora a unidade atual continue a produzi-los.

GESTÃO E LIDERANÇA

Graduada em Administração pela Universidade Federal de São João del-Rei, Amanda Resende começou sua atuação na Croques Alimentos em 2015, nas áreas de faturamento, compras, financeiro e desenvolvimento de embalagens.

“Essa vivência me proporcionou uma visão estratégica e integrada do negócio. Em 2019, assumi a gerência financeira e, em 2022, passei a liderar a empresa como CEO. Desde então, minha missão à frente da Croques tem sido expandir nossa atuação e, acima de tudo, transformar a vida das pessoas – sejam colaboradores, parceiros ou consumidores – por meio da qualidade e inovação que entregamos todos os dias”, assegura. “O desafio e a inspiração de liderar uma empresa que carrega a história da minha família e o compromisso com tantas outras famílias me motivam diariamente.”

HISTÓRIA

A história da Croques começou em 1988, quando Carmem Lúcia Ferreira Ferraz iniciou a produção artesanal de batatas chips na garagem de sua casa, em São João del-Rei. Logo, inovou ao introduzir a batata-palha no mercado local.

Ao longo dos anos, a Croques evoluiu, ampliando sua linha de produtos e adotando novas tecnologias de produção e embalagens. A inclusão das batatas pré-fritas congeladas e, mais recentemente, da pururuca, reforça o compromisso com qualidade e sabor.

Com uma nova fábrica em Coronel Xavier Chaves (MG) e uma filial em Belo Horizonte (MG), a empresa segue crescendo de forma sustentável. Além de um portfólio diversificado, destaca-se pela opção de produtos com 65% menos sódio.

Acompanhe a Croques e conheça mais sobre os produtos! Acesse: www.croques.com.br