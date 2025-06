Fãs dos Beatles ao redor do mundo celebraram, na última quarta-feira (25), o Dia Mundial dos Beatles, data que marca a histórica apresentação da música “All You Need Is Love” em 1967, transmitida ao vivo para mais de 400 milhões de pessoas na primeira transmissão global via satélite. Mais de cinco décadas depois, o legado do quarteto de Liverpool segue vivo e alcançando novos marcos.

O impacto da banda britânica voltou ao centro das atenções com a atualização do ranking da Billboard dos artistas com mais semanas acumuladas no topo do Billboard 200 — principal parada de álbuns dos Estados Unidos. Segundo a publicação, os Beatles continuam em primeiro lugar absoluto, com 132 semanas na liderança, uma marca histórica que nenhum outro artista conseguiu superar até hoje.

A primeira conquista da banda na parada norte-americana aconteceu em 15 de fevereiro de 1964, com o álbum Meet the Beatles!. A partir dali, o grupo emplacou sucessivos lançamentos que dominaram as paradas por décadas. Álbuns icônicos como Help!, Magical Mystery Tour e Let It Be contribuíram para esse domínio duradouro.

Entre os maiores feitos nas listas está Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de 1967, que permaneceu 15 semanas consecutivas em primeiro lugar — a mais longa sequência no topo da banda. Mesmo após o fim do grupo, os Beatles continuaram a fazer história: em 2000, a coletânea 1 liderou a parada por oito semanas. A última vez que o quarteto ocupou o primeiro lugar foi em fevereiro de 2001, quase 31 anos após a separação, reafirmando seu caráter atemporal.

Além dos números impressionantes, a presença dos Beatles se mantém ativa no cenário cultural atual. Em 2023, foi lançada a canção Now and Then, considerada a última música oficial do grupo. A faixa foi concluída com o uso de tecnologia de inteligência artificial, que permitiu a recuperação dos vocais originais de John Lennon a partir de uma antiga demo. O lançamento emocionou fãs e críticos, sendo indicado ao Grammy e provando a força artística e tecnológica do grupo até os dias de hoje.

NOVO PROJETO CINEMATOGRÁFICO EM DESENVOLVIMENTO

Em meio às celebrações e recordes, uma nova produção cinematográfica promete reacender a memória da banda nos cinemas. Está em andamento uma série de quatro filmes, cada um narrado sob a perspectiva de um integrante: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. O lançamento está previsto para 2026.

Com o apoio das famílias dos músicos, o projeto promete uma abordagem íntima e inédita da trajetória dos Beatles, revelando aspectos pessoais e criativos que ajudaram a moldar a identidade do grupo.

LEGADO CONTÍNUO

Mesmo após mais de meio século desde sua estreia, os Beatles seguem como referência obrigatória na história da música. Seu repertório permanece presente nas plataformas de streaming, em trilhas de filmes e em homenagens ao redor do mundo. O fascínio se renova com o tempo, alcançando novas gerações e influenciando artistas dos mais variados estilos.

A longevidade do sucesso dos Beatles — evidenciada pelos recordes, lançamentos e comoções populares — é testemunho do poder cultural de uma banda que, mesmo após o fim, nunca saiu de cena.

*Com informações Antena1