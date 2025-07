O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou apoio público a Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (7), criticando as investigações contra o ex-presidente brasileiro e classificando como “terrível” o tratamento que ele recebe da Justiça. Em resposta, Bolsonaro agradeceu o apoio nas redes sociais.

Em mensagem publicada na rede social Truth Social, Trump defendeu Bolsonaro das acusações que enfrenta no Brasil, afirmando que o ex-presidente brasileiro é vítima de perseguição política. O republicano, que manteve relação próxima com Bolsonaro, destacou a liderança do brasileiro e sua dedicação ao país.

“Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo”, declarou Trump, que também elogiou Bolsonaro como negociador comercial. O ex-presidente americano comparou a situação do brasileiro com suas próprias experiências judiciais nos Estados Unidos, onde enfrenta diversos processos.

Bolsonaro, que responde a investigações no Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta participação em articulação golpista, recebeu com “muita alegria” as palavras do aliado americano. Em sua manifestação, relembrou o período em que trabalharam juntos e destacou a defesa comum da liberdade.

Trump ainda criticou o resultado das eleições brasileiras de 2022, classificando a vitória de Lula como “muito apertada”. O republicano pediu que deixem “Bolsonaro em paz” e defendeu que o único julgamento válido deveria vir das urnas, através de eleições livres.

A manifestação de Trump soma-se a um histórico de declarações em que o ex-presidente americano questiona processos judiciais contra líderes conservadores em diferentes países, como fez recentemente com Benjamin Netanyahu em Israel.

*Com informações Metrópoles