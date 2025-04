A celebração das exéquias do Papa Francisco, marcada para este sábado, 26 de abril, será acompanhada em uma operação de mídia sem precedentes conduzida pelos canais oficiais do Vaticano. A Rádio Vaticano e o Vatican News irão transmitir ao vivo a cerimônia na Praça São Pedro e o cortejo fúnebre até a Basílica de Santa Maria Maior, em uma cobertura multilíngue e multiplataforma que alcançará audiências em todo o mundo.

O evento remonta a abril de 2005, quando o funeral de João Paulo II reuniu milhões de fiéis e chefes de Estado na Cidade Eterna. Contudo, desta vez, a mídia católica enfrenta um desafio inédito: pela primeira vez, serão documentadas em tempo real a cerimônia e a trasladação do corpo de um Pontífice do Vaticano até seu local de sepultamento fora dos muros leoninos.

TRANSMISSÃO GLOBAL EM 15 IDIOMAS

Para alcançar o maior número de fiéis, a transmissão será realizada em 15 idiomas, incluindo português em duas variantes — a do Brasil e a usada em países africanos e europeus — além de italiano, inglês, espanhol, francês, alemão, polonês, vietnamita, chinês e árabe. A acessibilidade também será prioridade, com cobertura em quatro línguas de sinais: italiano, espanhol, francês e americano.

As imagens televisivas, que incluirão tomadas aéreas e terrestres, serão produzidas pelo Centro Televisivo Vaticano — Vatican Media — cobrindo toda a extensão do trajeto entre a Praça São Pedro e a Basílica de Santa Maria Maior, onde ocorrerá o sepultamento.

PRODUÇÃO EDITORIAL EM 56 LÍNGUAS

Além da transmissão ao vivo, reportagens, boletins de áudio e conteúdos em vídeo serão disponibilizados em 56 idiomas, os mesmos que integram a estrutura editorial da Rádio Vaticano, do portal Vatican News e do jornal L’Osservatore Romano.

ONDE ACOMPANHAR A CERIMÔNIA

A cobertura completa será oferecida por diversos canais e plataformas. A missa e o cortejo poderão ser acompanhados por:

Portal oficial: www.vaticannews.va

Canal Vatican News no YouTube, inclusive em português

Rádio web em 11 idiomas

Transmissão por ondas curtas em português para a África, além de inglês e francês

Facebook Live em seis idiomas: português, italiano, inglês, francês, espanhol e alemão

Instagram ao vivo em português, italiano e alemão

ESTRUTURA DE TRANSMISSÃO NA ITÁLIA

Três estúdios de transmissão foram montados para a cobertura em italiano: dois na Praça São Pedro e um nas imediações da Basílica de Santa Maria Maior. A cobertura radiofônica e televisiva começará às 8h10 no horário local (3h10 em Brasília), a partir do estúdio instalado no Braço de Carlo Magno, no Vaticano.

A partir das 9h30 locais (4h30 em Brasília), a transmissão será conduzida do estúdio central no Palazzo Pio, sede da Rádio Vaticano. A Missa das Exéquias terá início às 10h locais (5h em Brasília), com imagens e comentários ao vivo. O estúdio próximo à Santa Maria Maior também transmitirá a chegada do cortejo e as orações finais, com a presença de fiéis ao longo do percurso.

As transmissões poderão ser sintonizadas em Roma pelas seguintes frequências:

103,8 FM (cidade de Roma)

105 FM (Roma e província)

Rádio digital DAB+

Canal de TV 733 da área de Roma

Satélite Eutelsat

A cerimônia promete ser um marco na história recente da Igreja, não apenas pela despedida de um Papa amado em todo o mundo, mas também pelo esforço de comunicação global que permitirá que milhões de fiéis, mesmo distantes fisicamente, participem de um momento de profunda comoção e significado espiritual.