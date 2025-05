Em cerimônia marcada pela solenidade e expectativa, o cardeal Giovanni Battista Re presidiu na manhã desta quarta-feira, 7 de maio, a tradicional Missa Pro Eligendo Romano Pontifice, que inaugura oficialmente o processo de escolha do novo Papa. O evento reuniu milhares de fiéis na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Na homilia, o Cardeal Decano enfatizou a necessidade de orientação divina para esta importante decisão. “Estamos aqui para invocar a ajuda do Espírito Santo, para que seja eleito o Papa de que a Igreja e a humanidade precisam neste momento tão difícil e complexo da história”, declarou Re.

A celebração representa um momento crucial para a Igreja Católica, precedendo o Conclave, quando os cardeais eleitores se reunirão na Capela Sistina para escolher o novo líder da Igreja. O cardeal Re destacou que esta eleição transcende uma simples sucessão de pessoas, representando a continuidade do legado do Apóstolo Pedro.

Durante seu discurso, o Decano enfatizou três pilares fundamentais para o próximo pontificado: o amor cristão como força transformadora, a manutenção da unidade da Igreja e o compromisso com a comunhão entre os povos. “O amor é a única força capaz de mudar o mundo”, afirmou.

A cerimônia também evidenciou os desafios contemporâneos que o futuro Papa enfrentará. Re mencionou a necessidade de um líder que possa despertar consciências numa sociedade marcada pelo progresso tecnológico, mas que tende a distanciar-se dos valores espirituais.

Os cardeais eleitores, que em breve se reunirão no Conclave, foram lembrados de sua grave responsabilidade. A votação acontecerá sob o olhar do afresco do Juízo Final de Michelangelo, um símbolo poderoso da importância desta decisão para o futuro da Igreja.

A celebração concluiu com um apelo à oração universal dos fiéis, pedindo discernimento para que seja escolhido um Papa capaz de guiar a Igreja através dos desafios do mundo contemporâneo, preservando valores fundamentais para a humanidade.