O conclave para escolher o sucessor do Papa começará no dia 7 de maio de 2025, conforme decisão tomada pelos cardeais durante a quinta Congregação Geral realizada nesta segunda-feira (28/04) no Vaticano. Cerca de 180 cardeais participaram da reunião, dos quais pouco mais de 100 são eleitores aptos a votar.

A histórica frase em latim “Extra omnes” (fora todos) marcará o início do processo de escolha do novo líder da Igreja Católica na Capela Sistina. Os cardeais eleitores, que devem ter menos de 80 anos, permanecerão isolados até que a fumaça branca anuncie a escolha do novo Pontífice.

O processo seguirá as normas estabelecidas pela constituição apostólica Universi Dominici Gregis, que determina o início do conclave entre 15 e 20 dias após a morte do Papa. No entanto, existe a possibilidade de antecipação caso todos os eleitores já estejam presentes em Roma.

Na manhã do dia 7, os cardeais participarão da missa “pro eligendo Pontifice”, presidida pelo decano do Colégio Cardinalício. À tarde, seguirão em procissão até a Capela Sistina, onde entoarão o hino Veni Creator Spiritus e farão o juramento solene.

Para eleger o novo Papa, será necessária uma maioria qualificada de dois terços dos votos. Haverá quatro votações diárias, duas pela manhã e duas à tarde. Se após a 33ª ou 34ª votação não houver decisão, ocorrerá um segundo turno entre os dois cardeais mais votados.

Após a eleição e aceitação do escolhido, que também definirá seu nome pontifical, a tradicional fumaça branca será vista da Praça São Pedro. O novo Papa se vestirá na “Sala das Lágrimas” e aparecerá para os fiéis na sacada da Basílica, quando será anunciado o “Habemus Papam” e ele dará sua primeira bênção Urbi et Orbi.

Os cardeais eleitores ficarão hospedados na Casa Santa Marta, mesma residência onde o Papa Francisco decidiu morar durante seu pontificado. Alguns purpurados ainda são aguardados em Roma nos próximos dias, vindos de diversas partes do mundo, refletindo a universalidade da Igreja Católica.