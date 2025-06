O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmou que as Forças Armadas americanas estão prontas para agir contra o Irã, aguardando apenas ordens do presidente Donald Trump. A declaração foi feita na quarta-feira, 18/06, durante apresentação no Comitê de Serviços Armados do Senado americano.

Em meio à crescente tensão no Oriente Médio, o governo americano eleva o tom contra o regime iraniano. Hegseth, embora tenha evitado confirmar a existência de planos específicos de ataque, deixou claro que os militares estão preparados para executar qualquer determinação presidencial.

Trump, por sua vez, mantém o mistério sobre suas intenções. Ao ser questionado sobre possíveis ataques contra instalações nucleares iranianas, o presidente americano limitou-se a dizer que “ninguém sabe” o que ele fará, acrescentando que “há uma grande diferença entre agora e uma semana atrás”.

A situação se agravou após o início dos bombardeios israelenses contra o Irã, na sexta-feira 13. O secretário de Defesa americano criticou a postura iraniana, afirmando que Teerã deveria ter aceitado as propostas anteriores de acordo nuclear feitas por Trump.

Fontes da administração americana revelaram que uma das alternativas em análise inclui apoio direto a Israel em possíveis ataques contra instalações nucleares iranianas. Enquanto isso, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, recusa-se a aceitar a exigência americana de rendição incondicional.

A escalada militar já provoca consequências humanitárias em Teerã, com milhares de pessoas tentando deixar a capital iraniana em meio aos sucessivos bombardeios. Israel informou ter destruído o quartel-general do serviço de segurança interna do país em seu ataque mais recente.

Trump descartou novas negociações com o regime iraniano, afirmando que “é muito tarde para conversas”, mesmo após sinalizações de interesse em diálogo por parte de Teerã. Os Estados Unidos consideram o Irã “totalmente indefeso”, especialmente em relação aos seus sistemas de defesa aérea, que não têm conseguido conter os ataques israelenses.

*Com informações Revista Oeste