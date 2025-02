Na noite desta segunda-feira (24), centenas de fiéis se reuniram na Praça de São Pedro, no Vaticano, para um momento de oração pelo Papa Francisco, que segue internado no Hospital Gemelli. O evento, conduzido pelo secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, reuniu cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e leigos de diversas nacionalidades, que clamaram pela rápida recuperação do Santo Padre.

Na introdução do terço, o cardeal Parolin pediu a intercessão de Maria, confiando a saúde do Pontífice a Nossa Senhora. “O Santo Padre sempre nos amou muito, agora também devemos lhe dar o nosso amor. Esperamos que ele se recupere logo”, afirmou o cardeal.

CORRENTE DE ORAÇÃO PELO MUNDO

Apesar da chuva e da greve dos transportes na capital italiana, fiéis atenderam ao chamado feito pela manhã e compareceram à praça em um gesto de solidariedade e fé. O ato se soma às inúmeras iniciativas de oração realizadas em dioceses de vários países, incluindo a Argentina, terra natal do Papa Francisco. No último sábado (22), uma missa foi celebrada nas Villas Miserias, regiões de periferia de Buenos Aires, em intenção à recuperação do Pontífice.

O boletim médico divulgado pelo Vaticano na noite desta segunda-feira (24) indicou uma “leve melhora” no estado de saúde do Papa, após momentos de maior sofrimento registrados no sábado. A situação gerou uma ampla mobilização entre os católicos, que expressam apoio ao Pontífice por meio de terços, missas e orações em várias partes do mundo.

PRESENÇA DE CARDEAIS E LIDERANÇAS ECLESIÁSTICAS

A oração na Praça de São Pedro contou com a participação de cerca de 30 cardeais, entre eles Luis Antonio Tagle, Marc Ouellet, Robert Prevost e Michael Czerny. Também estiveram presentes a Irmã Raffaella Petrini, futura responsável pelo Governatorato do Vaticano, e membros da Cúria Romana.

Com terços nas mãos, os fiéis rezaram os Mistérios Gozosos ao som dos cantos entoados pela Schola Cantorum. Bandeiras de diferentes países, fotos do Papa e velas foram levadas pelos presentes, que acompanharam o momento de devoção em frente ao palco onde Francisco tradicionalmente celebra missas e audiências. No centro da oração estava o ícone de Maria, Saúde dos Enfermos, a quem o cardeal Parolin confiou a plena recuperação do Pontífice.