O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio realizou uma ligação direta ao deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para anunciar medidas contra autoridades estrangeiras envolvidas em ações de censura contra cidadãos americanos. O contato ocorreu durante visita de dois parlamentares brasileiros à Eduardo nos Estados Unidos.

A comunicação direta entre Rubio e Eduardo Bolsonaro evidencia a postura assertiva dos Estados Unidos em relação à defesa da liberdade de expressão de seus cidadãos. O secretário americano fez questão de alertar pessoalmente sobre as sanções iminentes, demonstrando o interesse em manter um canal aberto com aliados brasileiros.

Entre as medidas anunciadas, destaca-se a restrição de vistos para autoridades estrangeiras que emitem ordens de prisão consideradas ilegais contra cidadãos ou residentes americanos, ou que ameaçam prender norte-americanos por publicações em redes sociais. A América Latina foi apontada como uma das regiões-alvo desta nova política.

Em pronunciamento público, Rubio enfatizou que os Estados Unidos não mais tolerarão interferências externas no direito à liberdade de expressão, considerado um pilar fundamental da democracia americana. O secretário criticou especificamente o fato de que autoridades que impõem censura ainda circulam livremente no país.

Durante audiência no Congresso americano, em resposta ao deputado Cory Mills, aliado de Trump e próximo à família Bolsonaro, Rubio indicou possíveis alvos das sanções. Parlamentares da oposição brasileira avaliam que muitos políticos locais ainda não dimensionaram adequadamente o alcance das ações do governo americano nesta questão.

A iniciativa americana representa uma mudança significativa na política externa do país em relação à proteção dos direitos de seus cidadãos no exterior, especialmente no que tange à liberdade de expressão. A escolha de comunicar previamente Eduardo Bolsonaro sugere uma estratégia de articulação com setores políticos alinhados aos interesses norte-americanos no Brasil.