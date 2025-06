A imprensa internacional voltou seus holofotes para o Brasil nesta semana, ao acompanhar com atenção os desdobramentos do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). Veículos de comunicação dos Estados Unidos, Reino Unido e Argentina destacam o caráter histórico do processo e suas possíveis consequências para a democracia brasileira.

A rádio pública americana NPR enfatizou o ineditismo do caso, ressaltando ser a primeira vez que um ex-presidente brasileiro enfrenta acusações de tentativa de golpe de Estado. O Washington Post, por meio de texto da agência AP, repercutiu a negativa de Bolsonaro sobre sua participação em planos para reverter o resultado das eleições de 2022.

O britânico The Guardian trouxe uma análise mais aprofundada apontando para um consenso entre especialistas sobre uma possível condenação do ex-presidente ainda este ano, embora existam dúvidas sobre o cumprimento efetivo da pena.

Na América Latina, o argentino Clarín deu destaque ao depoimento do ex-ministro Anderson Torres, que admitiu a recorrência de propostas golpistas, fato que, segundo o jornal, complica a situação do ex-presidente brasileiro.

Os veículos internacionais também destacaram o papel do ministro Alexandre de Moraes na condução dos interrogatórios, mencionando as críticas recebidas por suas ações contra a desinformação. A cobertura global ressalta ainda o papel do STF na investigação do que a Polícia Federal aponta como um plano de três anos para desestabilizar a democracia brasileira.

A repercussão internacional do caso evidencia sua relevância histórica, sendo a primeira vez que acusados de tentativa de golpe enfrentam um processo criminal no Brasil, conforme destacado por especialistas citados na cobertura mundial.

*Com informações BBC News Brasil