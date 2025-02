O papa Francisco, líder da Igreja Católica, foi internado nesta sexta-feira (14) no Hospital Policlinico Agostino Gemelli, em Roma, para realizar exames e dar continuidade ao tratamento de bronquite que o afeta desde o início de fevereiro.

O pontífice de 88 anos apresentou dificuldades respiratórias durante compromissos religiosos recentes, precisando delegar a leitura de sermões a assessores. A internação ocorreu logo após suas audiências programadas, conforme informou o Vaticano em comunicado oficial.

Nos últimos dois anos, Francisco enfrentou uma série de problemas de saúde que desafiaram seu papado. Entre as adversidades médicas, destacam-se dores nos joelhos e quadris, inflamação no cólon e uma cirurgia para correção de hérnia. Em janeiro deste ano, sofreu uma queda, e em dezembro passado, apresentou um hematoma no queixo.

O histórico médico do papa inclui a perda parcial de um pulmão durante a juventude, fator que pode contribuir para sua atual vulnerabilidade respiratória. Em 2023, já havia sido hospitalizado por três dias para tratar outra bronquite com antibióticos.

No início deste mês, Francisco informou aos fiéis durante uma audiência semanal que estava com um “forte resfriado”, posteriormente identificado como bronquite pelo Vaticano. A condição levou o líder católico a realizar algumas audiências em sua residência, adaptando sua agenda às limitações impostas pelo quadro de saúde.

