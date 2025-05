Donald Trump elevou o tom contra Vladimir Putin nesta terça-feira (27) ao afirmar que o presidente russo “está brincando com o fogo” devido à intensificação dos ataques contra a Ucrânia. A declaração foi feita através de sua rede social Truth Social, após a Rússia realizar o maior ataque aéreo desde o início do conflito.

O presidente americano alertou que, sem sua influência moderadora, a Rússia já teria enfrentado consequências “muito ruins”. Trump criticou especialmente o recente ataque russo que empregou 355 drones e nove mísseis contra território ucraniano, classificando a ação como evidência de que Putin “ficou completamente louco”.

Os bombardeios russos das últimas 72 horas deixaram um rastro de destruição em cinco diferentes locais da Ucrânia. Um adolescente de 14 anos ficou ferido na região de Odessa, enquanto prédios residenciais e instalações industriais sofreram danos no oeste do país. O balanço mais recente aponta sete mortos e 15 feridos após os ataques do fim de semana.

Em resposta às declarações de Trump, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tentou amenizar a situação dizendo que a Rússia mantém gratidão pelos Estados Unidos, atribuindo o tom das críticas a uma “sobrecarga emocional” do momento. Trump também não poupou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, afirmando que sua postura “não está fazendo nenhum favor ao seu país”.

A escalada da tensão ocorre paradoxalmente em meio a um processo de troca de prisioneiros entre os países em conflito. No último sábado, 307 militares de cada lado foram trocados, numa demonstração de que ainda existem canais ativos de negociação, apesar da intensificação dos combates.

