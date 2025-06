A Guarda Nacional dos Estados Unidos mobilizou mil soldados em Los Angeles nesta segunda-feira (9.jun.2025), como parte de uma força-tarefa federal de 2 mil agentes autorizada pelo presidente Donald Trump. A medida foi tomada em resposta aos crescentes protestos contra operações de imigração que se intensificaram na cidade californiana.

Sob o comando do general Scott Sherman, a Força-Tarefa 51 representa uma decisão histórica e controversa do governo federal. É a primeira vez em 60 anos que um presidente americano aciona a Guarda Nacional sem a solicitação do governador estadual, desde que Lyndon Johnson enviou tropas ao Alabama em 1965 para proteger manifestantes dos direitos civis.

A mobilização foi autorizada através do Título 10, uma norma federal que permite o uso da Guarda Nacional em casos de rebelião ou ameaça à autoridade governamental. Os protestos, que já duram quatro dias, têm sido marcados por confrontos entre manifestantes e policiais, que utilizaram gás lacrimogêneo para dispersar as multidões.

Elizabeth Goitein, diretora do Programa de Liberdade e Segurança Nacional do Brennan Center for Justice, destaca a excepcionalidade da medida. Segundo o New York Times, o instrumento legal utilizado por Trump, que efetivamente ignora a autoridade do governador da Califórnia, é raramente acionado na história americana.

As autoridades esperam que o contingente completo de 2 mil soldados esteja posicionado até o final do dia. A operação federal abrange Los Angeles e cidades vizinhas, numa demonstração de força que evidencia a escalada das tensões entre o governo federal e as autoridades locais no tratamento da questão migratória.