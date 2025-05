A Rússia denunciou nesta segunda-feira (26) uma suposta tentativa da Ucrânia de derrubar um helicóptero que transportava o presidente Vladimir Putin. O incidente teria ocorrido durante visita do líder russo à região de Tver, localizada a 150 quilômetros de Moscou.

Segundo autoridades russas, dois drones ucranianos foram detectados e neutralizados quando se aproximavam da aeronave presidencial. Os dispositivos teriam sido interceptados a cerca de 5 quilômetros do helicóptero oficial. O sistema de defesa antiaérea russo identificou e destruiu as aeronaves não tripuladas antes que pudessem representar uma ameaça real.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, classificou o episódio como uma “tentativa terrorista” e prometeu retaliação. Putin realizava uma visita programada a uma fábrica de equipamentos ferroviários na cidade de Tver quando o incidente aconteceu. Apesar do ocorrido, o presidente russo manteve sua agenda sem alterações.

Autoridades ucranianas negaram envolvimento no suposto ataque e classificaram a acusação como “propaganda russa”. O governo de Kiev afirmou que a Rússia frequentemente fabrica ataques para justificar suas ações militares contra a Ucrânia.

Este não é o primeiro incidente envolvendo drones em território russo. Nos últimos meses, Moscou tem relatado diversos ataques com aeronaves não tripuladas, inclusive contra o Kremlin. A escalada de tensões entre os dois países continua desde a invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022.

As forças de segurança russas reforçaram as medidas de proteção ao presidente Putin após o incidente. O Serviço Federal de Segurança (FSB) anunciou uma investigação para apurar as circunstâncias do suposto ataque e identificar possíveis responsáveis.

*Com informações Metrópoles