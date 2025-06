Um cidadão britânico, Vishwash Kumar Ramesh, emergiu como único sobrevivente entre 242 passageiros após a queda de um Boeing 787-8 da Air India em área residencial na Índia nesta quinta-feira, 12 de junho. O acidente, que resultou em mais de 294 mortes, incluindo pessoas em solo, ocorreu apenas trinta segundos após a decolagem do voo com destino a Londres.

“Quando me levantei, havia corpos ao meu redor. Fiquei com medo e corri. Havia pedaços do avião espalhados”, relatou Ramesh ao jornal Hindustan Times. O sobrevivente, que ocupava o assento 11A próximo à saída de emergência, sofreu ferimentos no peito, olhos e pés, e perdeu seu irmão na tragédia.

A aeronave atingiu o alojamento da Faculdade de Medicina B.J., destruindo completamente o refeitório onde diversos estudantes almoçavam no momento do impacto. O local, conhecido como Meghani Nagar, também abrigava o Albergue Atulyam, residência de alunos de doutorado e mestrado em medicina.

Entre as vítimas estavam 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense, além de doze tripulantes. A cauda do avião ficou presa no topo do edifício, e destroços da aeronave se espalharam por toda a área do acidente. Equipes de resgate continuam trabalhando no local, e os feridos foram encaminhados para hospitais próximos.

As autoridades indianas seguem investigando as causas do acidente, que se tornou uma das maiores tragédias aéreas recentes no país.

*Com informações Veja