Compromisso Editorial

O Carta de Notícias tem como missão informar com responsabilidade, isenção e respeito aos princípios éticos do jornalismo. Nossa linha editorial é pautada pela busca da verdade, pela pluralidade de opiniões e pelo compromisso com o interesse público. Todas as publicações seguem critérios de apuração rigorosa, transparência e responsabilidade social.

Critérios de Publicação

As matérias, colunas, reportagens e conteúdos publicados no Carta de Notícias obedecem aos seguintes critérios:

Veracidade : Todas as informações são checadas com rigor, utilizando fontes confiáveis e, sempre que possível, múltiplas fontes.

: Todas as informações são checadas com rigor, utilizando fontes confiáveis e, sempre que possível, múltiplas fontes. Imparcialidade : Buscamos equilíbrio na cobertura, dando espaço para diferentes versões dos fatos.

: Buscamos equilíbrio na cobertura, dando espaço para diferentes versões dos fatos. Relevância : Priorizamos assuntos de interesse público, com impacto regional, estadual ou nacional, especialmente os que dizem respeito ao Vale do Aço e Minas Gerais.

: Priorizamos assuntos de interesse público, com impacto regional, estadual ou nacional, especialmente os que dizem respeito ao Vale do Aço e Minas Gerais. Atualidade: Valorizamos a informação em tempo real, mas sem abrir mão da precisão e da responsabilidade.

Responsabilidade e Transparência

Fontes : Sempre que possível, as fontes são identificadas. Em casos excepcionais, preservamos a identidade de fontes sob sigilo, quando houver risco à integridade da pessoa ou quando o interesse público justificar.

: Sempre que possível, as fontes são identificadas. Em casos excepcionais, preservamos a identidade de fontes sob sigilo, quando houver risco à integridade da pessoa ou quando o interesse público justificar. Correções : Erros factuais são corrigidos de forma transparente e com destaque adequado.

: Erros factuais são corrigidos de forma transparente e com destaque adequado. Publicidade: Conteúdos publicitários são claramente identificados como tal, respeitando a distinção entre informação jornalística e conteúdo patrocinado.

Conteúdo de Colunistas e Opinião

As colunas e artigos assinados refletem exclusivamente a opinião de seus autores e não necessariamente a posição institucional do Carta de Notícias. Valorizamos a liberdade de expressão, dentro dos limites legais e éticos, não sendo tolerados conteúdos que promovam discurso de ódio, discriminação, desinformação ou violência.

Interação com o Leitor

O Carta de Notícias valoriza o diálogo com seus leitores. Comentários e sugestões podem ser enviados por meio dos canais de contato disponibilizados no site. No entanto, reservamo-nos o direito de moderar ou excluir interações que contenham linguagem ofensiva, spam ou desinformação.

Uso de Imagens e Direitos Autorais

Utilizamos imagens de nossa própria produção, bancos de imagens autorizados ou com licenças adequadas. Respeitamos os direitos autorais e solicitamos que qualquer eventual uso indevido seja comunicado para que a situação seja corrigida prontamente.

Carta de Notícias – Jornalismo com credibilidade, ética e compromisso com você.

📧 Contato: diretor@cartadenoticias.com.br

🌐 Site oficial: www.cartadenoticias.com.br