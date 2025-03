Por Ricardo Ramos (*)

Neste Dia Internacional da Mulher, é importante refletir sobre o verdadeiro valor da mulher, não apenas na sociedade, mas principalmente no contexto de sua criação divina. A mulher, ao longo da história, tem sido fundamental em diversos papéis: mãe, esposa, cuidadora, educadora e líder. E, do ponto de vista cristão, ela é uma obra maravilhosa e única, feita à imagem de Deus, com qualidades e atributos especiais que a tornam essencial para a harmonia e o progresso da humanidade.

Deus, em sua infinita sabedoria, criou o homem e a mulher de maneira distinta, mas complementária. Ambos, com dignidade e propósito, são iguais diante de Deus, mas com papéis diferentes que, juntos, formam a base de uma sociedade equilibrada. A mulher, especialmente, é chamada para desempenhar funções de grande importância, sendo o pilar que sustenta os laços familiares e sociais, trazendo equilíbrio, cuidado e amor ao mundo ao seu redor.

Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de mulheres que, com sabedoria e coragem, cumpriram seu papel com excelência, como Maria, mãe de Jesus, que, com humildade, aceitou o plano divino, ou Ester, que, com bravura, salvou seu povo. Esses exemplos nos mostram a força da mulher, que é capaz de impactar a sociedade com suas ações, seus valores e sua fé inabalável.

Falar sobre a mulher não é apenas falar sobre suas qualidades físicas e emocionais. Sua capacidade de nutrir, de gerar vida, de amar incondicionalmente, é um reflexo do próprio coração de Deus, que se reflete em sua criação. A mulher é dotada de um poder único: o poder de criar, de educar, de cuidar, de transformar. Suas mãos, que sustentam a vida, também têm o poder de curar e de fazer crescer, seja dentro de sua casa ou no mundo mais amplo.

A mulher, ao longo da história, não precisa se comparar ao homem para ser valorizada. Ela tem suas próprias características, que a tornam não apenas essencial, mas insubstituível. Sua empatia, sua sensibilidade e sua capacidade de se conectar com o outro, de cuidar da vida e das relações humanas, são qualidades que merecem ser celebradas, não apenas hoje, mas em todos os dias do ano.

O valor da mulher vai além do seu papel na família ou na sociedade. Ela é um reflexo da bondade de Deus, e sua existência é uma prova da perfeição com que Ele nos criou. As mulheres, em suas diversidades, são essenciais para o equilíbrio de um mundo saudável, onde o amor, o cuidado e a compreensão são pilares fundamentais.

Neste Dia Internacional da Mulher, celebro todas as mulheres, reconhecendo a importância de seu papel e a magnitude de sua contribuição para uma sociedade mais justa, compassiva e cheia de esperança. Que todas as mulheres, com sua força silenciosa e sua graça incomparável, continuem a iluminar o mundo ao seu redor, fazendo a diferença não apenas hoje, mas todos os dias do ano.

Parabenizo você, mulher, por ser tão especial, criada à imagem de Deus, pelo Dia Internacional da Mulher. Mas não apenas hoje. Que suas atitudes, sua sabedoria, seu amor e sua força façam a diferença todos os dias do ano!

(*) Ricardo Ramos é doutor em Teologia e autor de vários livros