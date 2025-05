O médico Emílio Gomes Fernandes, responsável por mais de 20 mil partos em Ipatinga, faleceu neste sábado (24) aos 95 anos, no Hospital Márcio Cunha. A morte ocorreu após complicações no tratamento de uma úlcera.

Natural de São Domingos do Prata, Dr. Emílio chegou ao Vale do Aço em 1959, atendendo ao convite da Usiminas para integrar seu corpo médico. Sua jornada começou antes mesmo da existência do Hospital Márcio Cunha, realizando partos domiciliares e fundando a Casa de Saúde Santa Therezinha.

Em seus mais de 60 anos de atuação profissional, o ginecologista e obstetra realizou mais de 20 mil partos, construindo um legado de dedicação e cuidado com a população local. Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1958, escolheu Ipatinga como lar definitivo, onde constituiu família e desenvolveu sua carreira médica.

Em entrevista à revista “Caminhos Gerais”, sobre a história dos primeiros médicos do Vale do Aço, Dr. Emílio conta que a inauguração da Casa de Saúde Santa Terezinha, em Ipatinga, garantiu o atendimento médico a todos os moradores do então distrito de Coronel Fabriciano, independentemente de sua ligação com a Usiminas.

Ele lembra que até àquela data, a maior parte dos atendimentos eram feitos no Hospital Siderúrgica em Coronel Fabriciano.

Além da atuação na área médica, Emílio Gomes Fernandes teve intensa participação na vida política e comunitária do município, onde foi candidato a prefeito municipal.

Dr. Emílio deixa um importante legado para a medicina da região, além de sua esposa Therezinha Ferrer Fernandes, de 91 anos, quatro filhos, oito netos e quatro bisnetos.

O velório será realizado no Funeral Hall, e o sepultamento está marcado para as 15h deste domingo (25), no Cemitério Parque Senhora da Paz, no bairro Veneza II, em Ipatinga.