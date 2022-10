Aconteceu nos dias 19, 20 e 21 de outubro, no Centro Cultural Usiminas, a Mostra Cultural promovida pela Secretaria de Educação de Ipatinga, na qual alunos da rede municipal de ensino tiveram a oportunidade de levar ao palco números de teatro, música e dança, celebrados com calorosos aplausos.

Envolvendo mais de 900 alunos, os espetáculos fazem parte do projeto “Além dos Muros”, desenvolvido pela SME, que visa estimular, valorizar e promover talentos das escolas municipais.

“Concluímos no último dia 21 a segunda etapa de execução do projeto Além dos Muros, e é muito gratificante perceber quanto potencial temos reunido nas escolas do município, em diversas áreas artísticas, coroando de êxito o trabalho dos nossos educadores e os objetivos do projeto. A equipe da SME se mobillizou ao extremo, e o que vimos foram nossos alunos se revelando atores, cantores e dançarinos num nível bastante avançado”, enfatizou a secretária de Educação, Patrícia Avelar.

EXECUÇÃO

A execução do projeto se dá em três fases. A Ação 1 contou com atividades pedagógicas, mostras culturais e esportivas nos polos de Educação Integral, nas praças e/ou espaços no entorno da escola.

A Ação 2 se concentrou no Instituto Cultural Usiminas, com Mostra Cultural dos alunos da Educação Integral, as apresentações de dança, música e teatro.

A finalização dos trabalhos será no dia 23 de novembro, às 14h, com a Ação 3, o Festival de Xadrez, no Parque Ipanema.