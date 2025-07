Uma pequena ilha japonesa com apenas 89 habitantes enfrenta uma situação crítica após registrar mais de mil terremotos em menos de 15 dias. Os tremores, que começaram em 21 de junho, atingiram a ilha de Akuseki com intensidade alarmante, levando as autoridades a emitirem alertas de segurança.

O tremor mais recente, registrado na última quinta-feira, atingiu 6 graus na escala sísmica japonesa, elevando a preocupação das autoridades locais. Como medida preventiva, os moradores concordaram em evacuar suas residências e buscar abrigo em uma escola local sempre que os tremores ultrapassarem magnitude 5.

Yoshimasa Hayashi, secretário-chefe de Gabinete, garantiu que todos os habitantes estão seguros, sem relatos de danos à infraestrutura ou serviços públicos. A ilha faz parte do arquipélago Tokara, que abriga uma população total de 668 pessoas distribuídas em sete ilhas.

A Agência Meteorológica do Japão, por meio de seu diretor Ayataka Ebita, descartou o risco de tsunami, mas alertou sobre possíveis desmoronamentos. “Nas áreas onde os tremores foram fortes, há risco aumentado de colapso de casas e penetração de terra”, explicou.

Esta não é a primeira vez que a região enfrenta uma sequência intensa de abalos sísmicos. Em setembro de 2023, foram registrados 346 tremores, e em dezembro de 2021, ocorreram 308 eventos similares, incluindo um terremoto de magnitude 6,1. O atual episódio, contudo, representa o maior número de tremores registrados na ilha desde 1995.

Isamu Sakamoto, líder comunitário local, informou que, apesar da situação preocupante, os moradores não planejam abandonar a ilha permanentemente. As autoridades mantêm monitoramento constante da situação e permanecem em contato com as prefeituras locais para garantir a segurança da população.

