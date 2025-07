A Caixa Econômica Federal anunciou um aumento nos preços das apostas lotéricas que entrará em vigor a partir de 9 de julho de 2025. O reajuste afetará seis modalidades populares, com a Mega-Sena atingindo o valor de R$ 6 por aposta, representando o maior preço entre os jogos.

O calendário de reajustes começará com a Dupla Sena, Quina, Lotofácil e Loteca no dia 9 de julho. A Mega-Sena terá seu valor atualizado no dia seguinte, enquanto a Super Sete passará pelo reajuste no dia 30 do mesmo mês. Os novos valores variam de R$ 3 a R$ 6, dependendo da modalidade escolhida pelo apostador.

A instituição financeira justifica o aumento com a necessidade de manter a sustentabilidade dos jogos e ampliar os valores das premiações. Este é o segundo reajuste em pouco mais de um ano, já que em abril de 2023 a Mega-Sena havia passado de R$ 4,50 para R$ 5.

O banco ressalta que as loterias desempenham um importante papel social, pois cerca de metade da arrecadação é direcionada para áreas essenciais como educação, esporte, cultura, segurança pública e seguridade social. Dessa forma, além da chance de conquistar prêmios milionários, os apostadores contribuem para investimentos em setores fundamentais para o desenvolvimento do país.

Com os novos valores, a Lotofácil custará R$ 3,50, enquanto Dupla Sena, Quina e Super Sete terão preço único de R$ 3. A Loteca será comercializada a R$ 4, e a popular Mega-Sena alcançará o maior valor entre todas as modalidades, chegando a R$ 6 por aposta simples.