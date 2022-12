A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 6,675 bilhões em novembro, resultado de US$ 28,164 bilhões em exportações e US$ 21,489 bilhões em importações. A corrente de comércio, que é a soma das exportações e importações, atingiu US$ 49,654 bilhões. Os dados foram divulgados nessa quinta-feira (1º) pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia.

Nas exportações, comparadas as médias do mês de novembro deste ano com as de novembro de 2021, houve crescimento de 30,5%. Em relação às importações, houve queda de -5,5%, na mesma comparação.

“Temos, no mês de novembro, um crescimento de 30,5% no valor exportado, somando 28,164 bilhões. Esse é o maior valor exportado para meses de novembro, fruto de um crescimento tanto de volume, quanto de preço”, detalhou o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão.

No ano de 2022, de janeiro a novembro, as exportações totalizam US$ 308,82 bilhões e as importações, US$ 250,795 bilhões, com saldo positivo de US$ 58,025 bilhões. Nas exportações, comparadas as médias de janeiro a novembro de 2022 com as de janeiro a novembro de 2021, houve crescimento de 19,9%. Em relação às importações, o crescimento foi de 25,5%.

EXPORTAÇÕES

Em novembro deste ano, o aumento das exportações foi puxado, principalmente, pelo crescimento da agropecuária, indústria extrativa e indústria de transformação. Na comparação entre os meses de novembro de 2022 e de 2021, o desempenho dos setores pela média diária foi o seguinte: crescimento de US$ 96,19 milhões (60,8%) em agropecuária; crescimento de US$ 90,17 milhões (34,4%) em indústria extrativa e crescimento de US$ 139,91 milhões (21,5%) em produtos da indústria de transformação.

Na indústria extrativa, cresceram principalmente as vendas de óleos brutos de petróleo; na agropecuária o destaque foi a exportação de milho em grão; e na indústria de transformação houve crescimento de todos os principais produtos, com aumento significativo do volume exportado e valor dos óleos combustíveis e da carne bovina.

IMPORTAÇÕES

No mês de novembro deste ano, comparando com igual mês de 2021, o desempenho dos setores pela média diária foi o seguinte: queda de US$ -7,6 milhões (-27,0%) em agropecuária; queda de US$ -9,08 milhões (-9,9%) em indústria extrativa e queda de US$ -28,78 milhões (-2,9%) em produtos da indústria de transformação.

Na comparação, em novembro deste ano, houve queda na importação de óleos combustíveis e gás natural.

PARCEIROS COMERCIAIS

Entre os destinos dos produtos brasileiros, o mês de novembro registrou aumento de exportação para a China, pelo segundo mês consecutivo. “Isso inverteu o sinal da exportação para a China que agora passa a ser de um pequeno aumento de 0,2% no acumulado do ano”, explicou Herlon Brandão.

No lado da importação, houve queda nas importações dos Estados Unidos (-18,4%) e Canadá (-35,0%) e aumento nas importações de produtos da China (7,1%).

ENTENDA A BALANÇA COMERCIAL

A balança comercial é o conjunto de dados do comércio exterior do Brasil que são divulgados mensalmente. Os números indicam a diferença entre as exportações e importações, seja do mês ou do ano.

O superávit significa que o país vendeu mais ao exterior do que comprou, ou seja, recebeu mais dinheiro enviando seus produtos do que gastou comprando mercadorias de outros países.

Quando o inverso acontece, a compra de produtos de fora supera o que o país vendeu no mercado externo, ocorre o déficit. Nesse caso, o país acaba criando uma dívida, já que teve que enviar mais dólares ao exterior do que recebeu.

O equilíbrio ocorre quando os valores de importação e exportação são equivalentes, deixando o saldo do país estável.