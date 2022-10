Com o objetivo de capacitar os participantes com conhecimento e ferramentas inovadoras, a Fiemg Regional Vale do Aço, em parceria com o Sebrae-MG, promoveu nessa quarta-feira (26), na sede da Fiemg, em Ipatinga, o curso “Como prospectar e encantar clientes”.

“Nessa oportunidade, promovemos o networking e estimulamos oportunidades de parcerias e negócios entre os próprios participantes do curso”, pontuou o consultor, Ronan Delfim.

Segundo Ronan, a fidelização dos clientes é a consequência de um bom atendimento. “A melhor forma de captar e reter clientes é conhecer bem as necessidades e desejos dos seus clientes, atender da melhor maneira possível e, consequentemente, você transformará seus clientes nos seus melhores vendedores”, disse.

Para o consultor, o relacionamento com o cliente é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. “Faça o seu cliente lembrar positivamente da sua empresa mesmo quando ele não estiver lá”, concluiu.

A empreendedora Bruna Milagres, parabenizou a Fiemg e o Sebrae pela iniciativa. “Participar da Capacitação foi extremamente válido para mim. Estou abrindo meu próprio negócio e pude perceber diversas oportunidades que posso explorar para encantar meus clientes, melhorando a lucratividade da loja e diversificação dos produtos, além do contato com pessoas de outras empresas e mercado”, relatou.