A deputada federal Gleisi Hoffmann, que também é presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), disse que o mercado é uma “vergonha”. De acordo com Gleisi, é necessário parar de “mimimi”, pois o mercado não está “passando fome”.

Críticas do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao teto de gastos chegaram a fazer o Ibovespa desabar 3,3% em um único dia. Nesta quinta (17), o índice recuava 2,4%, aos 107,5 mil pontos, influenciado pelas Bolsas globais e depois de o governo eleito apresentar proposta que prevê gastos fora do teto de cerca de R$ 200 bilhões em 2023.

“Esse mercado é uma vergonha, ninguém está passando fome no mercado”, disse a presidente do PT.

PEC DA TRANSIÇÃO

A proposta apresentada pela equipe de transição do novo governo prevê gastos fora do teto de cerca de R$ 200 bilhões em 2023 (R$ 175 bilhões para custo do Bolsa Família + 40% das receitas extraordinárias para investimentos públicos, o que se configuraria em até R$ 23 bilhões em 2023).

Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, afirmou que a discussão sobre o texto final e definição do prazo para despesas fora do teto do Bolsa Família cabem ao Congresso, e que as discussões sobre uma nova âncora fiscal ocorrerão apenas em 2023.