O Campus São João Evangelista do IFMG torna público o Processo Seletivo para alunos do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino e Tecnologias Educacionais. As inscrições iniciaram em 1º de dezembro de 2022 e vai até o dia 8 de fevereiro de 2023, a uma taxa de R$20.

Com ênfase em Ensino de Matemática, Biologia, Física, Química, em Alfabetização Científica, Educação em Humanidades ou Educação Profissional e Tecnológica, o curso é ofertado na modalidade de Ensino a Distância (EaD). O objetivo é propiciar, além de uma sólida formação conceitual, o aperfeiçoamento das práticas educativas. As aulas on-line ocorrerão por meio de plataformas como Google Meet, Zoom e Microsoft Teams às terças-feiras, das 18h40 até 22h40.

Em razão da ênfase na capacitação para a pesquisa científica, a especialização está organizada de maneira a preparar o egresso para o aprimoramento de sua prática profissional e para a continuidade dos seus estudos em outros níveis de pós-graduação (como mestrado e doutorado).

VAGAS

Neste Processo Seletivo, para ingresso no primeiro semestre de 2023, estão sendo ofertadas 40 vagas, distribuídas da seguinte forma:

– 8 vagas para candidatos de todo país autodeclarados negros ou pardos ou indígenas ou deficientes;

– 4 vagas para servidores efetivos de todos os campi do IFMG;

– 14 vagas para professores em exercício nas redes públicas de ensino (municipal, estadual ou federal), que possuam diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso, expedida há, no máximo, um ano;

– 14 vagas para graduados em diferentes áreas do conhecimento.

Para se candidatar, é preciso possuir graduação em qualquer área do conhecimento, com diploma de curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou declaração de conclusão de curso, expedida há, no máximo, um ano. Os candidatos deverão optar por uma das categorias acima. A seleção e classificação dos aprovados se dará através da avaliação de Memorial Acadêmico Profissional redigido pelo candidato.

Candidatos inscritos no CauÚnico ou membros de família de baixa renda podem solicitar a isenção da taxa de inscrição (R$20) até 9 de janeiro de 2023. O passo a passo para gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) para realização do pagamento da taxa de inscrição está disponível no Edital. O início das aulas está previsto no Cronograma (Anexo 3) para 21 de março de 2023.

Em caso de dúvidas em relação ao edital, o candidato poderá entrar em contato pelos e-mails pos.ensino.tecnologias.sje@ifmg.edu.br e cre.sje@ifmg.edu.br.

Serviço:

Curso de Especialização em Ensino e Tecnologias Educacionais

IFMG – Campus São João Evangelista

Modalidade: Ensino a distância

Inscrições: até 8 de fevereiro de 2023

Taxa inscrição (única): R$20 – pedido de isenção até 09/01/2023

Acesse aqui o edital e os anexos

Informações gerais: www.ifmg.edu.br/saojoaoevangelista