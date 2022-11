A Prefeitura de Timóteo, por meio do Centro de Referência em Educação Inclusiva Ativa Pe. Jean Marie Lemaire (Creia) da Secretaria de Educação, e a Associação de Deficientes Visuais de Timóteo e Amigos (Adevita) promovem o XII Seminário de Educação Inclusiva, a ser realizado no dia 17 de novembro, de 8h às 17h30, no auditório da Fundação Aperam. As inscrições foram abertas ontem (3), exclusivamente, através do link https://adevita.org.br/seminarioXII/.

O seminário é aberto a profissionais como educadores, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas, bem como a comunidade em geral, familiares e pessoas com deficiência. As inscrições se encerram no dia 14 de novembro, com vagas limitadas. Este ano, o evento terá como tema “Protagonismo e Empoderamento como Fortalecimento da Inclusão Social”. O evento conta com o apoio da Fundação Aperam Acesita, Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano e Rotary Club de Timóteo.

De acordo com a coordenadora geral do Creia, Sandra Peri, o XII Seminário de Educação Inclusiva tem por objetivo proporcionar conhecimentos que permitam aos profissionais, familiares e comunidade em geral saber como lidar e permitir que as pessoas deficientes exerçam realmente seu direito de cidadão. “Queremos dar visibilidade às pessoas com deficiência e demonstrar as suas potencialidades para a construção de uma sociedade mais inclusiva”, expõe Sandra Peri.