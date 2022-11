A Secretaria de Assistência Social (SMAS) de Ipatinga realizou na manhã desta terça-feira (29), na praça central do bairro Bom Jardim, um evento com diversas atividades focadas no Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, data que é lembrada anualmente em 25 de novembro.

No local, munícipes receberam orientações sobre o enfrentamento da violência, e a ênfase especial foi para os canais abertos para denúncia, que são o tradicional 190 da Polícia Militar e ainda os números 180 e 100. Servidores da SMAS também distribuíram cartilhas com exposição dos direitos das mulheres e os tipos de violência praticados e que devem ser combatidos.

O evento contou com a parceria da subseção local da OAB-MG, Unidade de Saúde do Bom Jardim, Programa Mediação de Conflitos (PMC), Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!, (CMDM) -Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres,

Escola Municipal Levindo Mariano e equipamentos da Assistência Social como o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e Seinp (Setor de Inclusão Produtiva).

“O intuito maior das atividades foi mostrar para o setor do território do CRAS III, do Bom Jardim e demais localidades, os mecanismos que o município possui para enfrentamento do fenômeno da violência doméstica e familiar. O convite feito para que a OAB estivesse presente foi justamente para prestar esclarecimentos sobre os canais de denúncias e das políticas voltadas para a mulher, como pedido de medida protetiva, pensão alimentícia, dentre outros”, ressalta Jany Mara Bartolomeu, secretária de Assistência Social do município.

Canais de Denúncias:

Disque 180 – Central de atendimento à mulher ofertado pela ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Ministério da Mulher

Disque 100 – Disque Denúncia

Disque 190 – Polícia Militar