A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), está com vagas abertas para diversos cargos, oferecendo oportunidades para quem deseja ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho. As oportunidades são destinadas a candidatos de diferentes perfis, incluindo Pessoas com Deficiência (PcD), aposentados e jovens em busca do primeiro emprego.

As vagas abrangem funções técnicas, operacionais e de estágio. Confira as posições disponíveis:

– Atendente de Relacionamento com Cliente

– Auxiliar de Cozinha

– Auxiliar de Higienização

– Auxiliar em Saúde Bucal

– Estágio de Administração/Contabilidade

– Estágio de Pedagogia

– Operador de Processamento de Roupas

– Técnico(a) de Engenharia Clínica

– Técnico(a) em Patologia Clínica

A escolaridade exigida varia de acordo com a função, com algumas posições acessíveis a partir da 6ª série do Ensino Fundamental. Os horários de trabalho também são diversificados, com turnos de revezamento de 12h, 8h e 6h, além do horário administrativo.

A FSFX oferece um pacote de benefícios considerado atrativo, composto por alimentação na empresa, vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, previdência privada e um day off no dia do aniversário do colaborador.

Com foco na valorização humana e no desenvolvimento profissional, a instituição reforça seu compromisso com a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho.

Os interessados devem se candidatar por meio do link: https://linktr.ee/trabalheconoscofsfx.

A seleção permanece aberta enquanto houver vagas disponíveis.