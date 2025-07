A Fundação Geraldo Perlingeiro Abreu (FGPA) celebrou, na noite dessa terça-feira (1º), seus 30 anos de atuação com uma solenidade realizada no Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita, em Timóteo. O evento reuniu autoridades locais, parceiros, colaboradores e representantes da família do Dr. Geraldo Perlingeiro Abreu, fundador da instituição, em um momento marcado por homenagens e reconhecimento ao legado deixado pela FGPA ao longo de três décadas.

A cerimônia destacou o papel da FGPA no fortalecimento de iniciativas voltadas para a educação, o meio ambiente, a cidadania e a promoção da cultura na região do Vale do Aço. Durante o evento, discursos institucionais resgataram momentos marcantes da trajetória da fundação e evidenciaram seu impacto social na formação de cidadãos mais conscientes e participativos.

O presidente da FGPA, Sérgio Orlando Pires, ressaltou o compromisso da instituição com o desenvolvimento humano e social. “Celebrar 30 anos é olhar para trás com orgulho, mas é também olhar para frente com coragem. O futuro nos espera com novos desafios, e estamos prontos para continuar crescendo, inovando e servindo”, afirmou durante sua fala.

A programação contou com homenagens a colaboradores históricos e membros da família do fundador, além de uma apresentação cultural que emocionou o público presente. Ao final da solenidade, os convidados participaram de um momento de confraternização, reforçando os laços entre os diferentes segmentos da sociedade que acompanham e apoiam o trabalho da fundação.

A FGPA foi criada com o objetivo de manter vivo o legado do médico e empresário Geraldo Perlingeiro Abreu, cuja atuação sempre esteve voltada ao bem coletivo. Ao longo de sua história, a instituição tem desenvolvido projetos voltados à valorização da educação e cultura, à preservação ambiental e ao exercício pleno da cidadania.