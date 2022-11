Em sessão ordinária, na tarde de ontem (22), a Câmara Municipal de Ipatinga aprovou a doação de terreno de 5,8 mil metros quadrados para a União, “com fim exclusivo para implantação e funcionamento de uma unidade da Polícia Federal (PF), atendendo assim ao pedido encaminhado pela Superintendência Regional de Minas Gerais”.

A área, desafetada por meio do Projeto de Lei nº 247/22, localiza-se no bairro Bela Vista, em Ipatinga. A doação possui uma cláusula de reversão do imóvel ao município, caso a União não implantar integralmente a unidade da PF no prazo de 10 anos. Uma emenda aditiva foi aprovada, tornando o bem inalienável também pelo prazo de 10 anos.

A Polícia Federal é um órgão e autoridade policial que atua, em nível federal, a serviço da república. Sua sede é em Brasília, mas está presente em todos os estados do Brasil, com delegacias, superintendências e postos avançados.

Um posto de atendimento já está em funcionamento no Shopping Vale do Aço desde o final de 2021. Um dos serviços mais utilizados pela população é a emissão de passaportes, evitando com isso o transtorno de ir a municípios como Governador Valadares ou Belo Horizonte.