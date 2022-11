Nesta quinta-feira (3), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga completa 25 anos de fundação. Desde a sua criação, a entidade cumpri com a missão de representar e prestar serviços para a classe empresarial. Atualmente, a CDL está localizada na rua Uberlândia, 331, no Centro de Ipatinga, e funciona em parceria com a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), trabalhando em prol de seus associados.

O presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, destacou que essa data de aniversário é muito importante e especial, sendo uma oportunidade para refletir o progresso da entidade ao longo desses anos. “Tenho muito orgulho em presidir a CDL e fazer parte da sua história. Temos trabalhado com afinco a favor dos interesses da classe empresarial, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico de Ipatinga. Além disso, gostaria de agradecer a cada presidente que já passou pela entidade e a todos os diretores”, afirmou.

Amaury Gonçalves também ressaltou que a CDL de Ipatinga oferece serviços voltados para os lojistas e empresários da cidade. “A entidade é representante do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), que possibilita a confirmação dos dados cadastrais e a análise de crédito de milhares de consumidores, empresas e grupos econômicos de todo o país. Além disso, a CDL é representante do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), que oferece linhas de crédito com condições especiais para seus associados”, contou.

CRESCIMENTO

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, parabenizou a entidade parceira e desejou que continue crescendo cada vez mais. “É uma honra trabalhar em parceria com essa entidade séria e respeitada na cidade, na região e no estado de Minas Gerais. Espero que a CDL possa continuar se desenvolvendo e que seja possível realizar muitos trabalhos para a classe empresarial em conjunto com a Aciapi, assim como tem sido feito ao longo desses anos”, enfatizou.

EX-PRESIDENTES

Os ex-presidentes da CDL de Ipatinga são: Valter Antônio de Oliveira (1997-1998); Amarildo José de Assis (1998-2001); Wander Luis Silva (2001-2005); Luís Henrique Alves (2005-2009); Márcio Caldeira de Souza Penna (2009-2013); Cláudio Zambaldi Oliveira (2013-2017); José Carlos de Alvarenga (2017-2019).