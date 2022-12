O Corpo de Bombeiros iniciou, nesta quarta-feira (28), o quarto dia de buscas pelo adolescente Luan Gonçalves Rodrigues, de 12 anos, na cidade de Antônio Dias. Na noite de Natal, o município foi atingido pelas fortes chuvas, causando a morte de três mulheres.

Em função da tragédia, o Governo de Minas instalou, no último domingo (25), um gabinete de crise no município. A força-tarefa é formada pelo Gabinete Militar do Governador, pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, além do secretariado municipal, com o objetivo de prestar assistência às famílias vítimas do deslizamento de uma encosta, que atingiu quatro residências do povoado de Vila Sá Carvalho no dia 25/12.

De acordo com o coordenador-adjunto de Defesa Civil, tenente coronel PM Sandro Vieira Corrêa, 32 militares estão envolvidos nos trabalhos de busca do adolescente. A área de atuação foi ampliada em 30 quilômetros do perímetro.

“Temos uma embarcação que partiu de Timóteo (Rio Doce) em direção ao Rio Piracicaba e que chegará ao Córrego do Bom Jesus, além de equipes que farão o percurso a pé. Outra guarnição percorrerá novamente do ponto de deslizamento até a represa”, explicou.

DOAÇÕES

Nesta quarta, um caminhão da Defesa Civil partiu de Belo Horizonte para Antônio Dias abastecido com alimentos, colchões, kits dormitório, limpeza e higiene, além de lonas para cobrir encostas. No momento, 20 pessoas estão desabrigadas na cidade.

O tenente-coronel explicou que oito equipes trabalham na desobstrução dos acessos ao povoado. “Existe uma sinergia entre todos as equipes das Forças de Segurança com as autoridades municipais para o restabelecimento das atividades”, afirmou.

BOLETIM

De acordo com o Boletim da Defesa Civil desta quarta-feira, 110 municípios encontram-se em situação de emergência em Minas Gerais por causa das fortes chuvas, totalizando 7.412 pessoas desalojadas, 1.508 desabrigadas e 13 óbitos.