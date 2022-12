O ex-juiz Wilson Issao Koressawa protocolou, na noite de ontem (8), no Superior Tribunal Militar (STM), uma ação criminal em que solicita a prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O relator que irá analisar a demanda é o ministro Artur Vidigal de Oliveira. A petição não está disponível para consulta.

Koressawa foi juiz do Tribunal de Justiça do Amapá (TJ-AP). Atualmente, é promotor de Justiça aposentado do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT). O advogado passou em 7º lugar no concurso para juiz de direito substituto no TJ-AP. Em 5 de abril de 1994, teve sua nomeação para o cargo. Seis anos depois, acabou exonerado da função. Segundo a portaria publicada em 25 de junho de 2021, a exoneração ocorreu a pedido do servidor.

Koressawa mudou-se para Brasília e foi nomeado como promotor de Justiça do MPDFT em agosto de 1996. Ele se aposentou do cargo em fevereiro de 2021, por invalidez permanente. Hoje, é advogado ativo com inscrição na Subseção de Taguatinga, da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do DF.

Com informações da Revista Oeste