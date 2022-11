Representantes da administração municipal, Usiminas e Legislativo de Coronel Fabriciano estiveram reunidos no último dia 31 para discutir as oportunidades que serão geradas pela reforma do Alto-Forno 3, um investimento de R$ 2,7 bilhões realizado pela siderúrgica.

O principal desafio é ampliar as oportunidades de emprego – cerca de 8 mil vagas serão geradas – para pessoas da Região Metropolitana do Vale do Aço.

Segundo o coordenador de Relações Institucionais e com Comunidades da Usiminas, Paulo Assis, que participou da reunião acompanhado da equipe de Recursos Humanos da companhia, a prioridade é contratar pessoas da região, mas a empresa está preparada para trazer pessoas de outras localidades e segue um rigoroso planejamento para reduzir os impactos nas comunidades.

“As obras do Alto-Forno 3 já estão gerando oportunidades de emprego para a indústria regional e vão se intensificar os atrativos também para o comércio e a prestação de serviços. Por isso, é preciso estreitar o diálogo com as comunidades e o poder público das cidades da região para maximizar os benefícios e diminuir os impactos negativos”, comentou.

Além do vice-prefeito Sadi Luca, também participaram do encontro vereadores da base governista e secretariado das pastas de Assistência Social, Governo e Desenvolvimento Econômico.

Para Sadi, a principal preocupação do município é em relação às demandas sociais que virão com a chegada dos trabalhadores de outras regiões do país. “O município reconhece que este investimento é importantíssimo para a região, principalmente com a geração de novos empregos, mas, nossa preocupação é que após a conclusão destas obras fiquemos com um passivo social”, explicou.

QUALIFICAÇÃO

Para superar a dificuldade em encontrar pessoas qualificadas para atuar nas obras do AF3, a Usiminas, em parceria com a Usiminas Mecânica e outras instituições, vêm trabalhando na qualificação de profissionais, como soldadores, maçariqueiros e montadores de andaimes. Além disso, a empresa, dentro do seu programa de Diversidade e Inclusão, está incentivando a capacitação de mulheres, inclusive com turmas exclusivas.

PORTAL DO EMPREGO

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Coronel Fabriciano, Daniel Papa, colocou o recém lançado “Portal do Emprego” da prefeitura como forma de auxiliar na captação e preenchimento das vagas de empregos disponíveis pela Usiminas. A plataforma reúne quem busca trabalho e quem tem vagas a divulgar no município.

Na plataforma, também é possível acompanhar as oportunidades disponíveis em tempo real, pelo seu celular, tablet ou computador. O diferencial da ferramenta é que ele permite traçar o perfil comportamental do candidato e assim, direcioná-lo para vaga mais adequada. Ao cadastrar o seu currículo, são solicitadas informações sobre competências técnicas e comportamentais.

“Vamos nos empenhar ao máximo para auxiliar a Usiminas neste processo de recrutamento, e acreditamos que o portal será muito importante para encaminhar os trabalhadores”, disse. O acesso para o portal é fácil, rápido e totalmente gratuito pelo portaldoemprego.fabriciano.mg.gov.br.

Os interessados também podem encaminhar currículo para o e-mail recrutamento.umsa@usiminasmecanica.com.br ou deixá-lo na sala de recrutamento externo da Usiminas Mecânica, na Avenida Pero Vaz de Caminha 426, no bairro Bom Retiro, em Ipatinga.