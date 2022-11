A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF), realizou hoje (23), uma operação que mira o comércio ilegal de cigarros. Os agentes cumprem 27 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão no Rio e na Baixada Fluminense. Na operação, o empresário José Eduardo Cabral, filho do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, foi preso. José Eduardo é dono de uma produtora de eventos, a ZC Entretenimento.

De acordo com as investigações, uma quadrilha falsificou ou não emitiu notas fiscais e transportou ou vendeu cigarros vindos de crime em territórios dominados. A PF informou que o grupo é responsável por um prejuízo à União estimado em cerca de R$ 2 bilhões.

Os investigados podem responder pela prática de crimes de sonegação fiscal, duplicata simulada, receptação qualificada, corrupção ativa e passiva, lavagem de capital e evasão de divisas. Caso sejam condenados, as penas podem chegar a 66 anos de reclusão.

“Em consequência, efetuava a lavagem dos recursos obtidos ilicitamente e remetia altas cifras ao exterior de forma irregular”, afirma a PF.