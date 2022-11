A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) tem novo diretor-presidente, Flaviano Feu Ventorim. Ele substitui Salvador Prado Júnior.

Flaviano é formado em Administração Hospitalar, com pós-graduação em Finanças pelo Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa. Capixaba, ele começou sua carreira atuando em entidades filantrópicas de gestão de serviços de saúde e administração hospitalar de São Paulo e de Curitiba, somando mais de duas décadas de experiência profissional na área.

Em sua trajetória profissional, esteve à frente de várias entidades representativas do segmento da saúde como o Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Paraná. Foi vice-presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB). Esteve na presidência da Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná (Femipa), por mais de seis anos e, atualmente, é tesoureiro da Federação. Esteve, ainda, à frente da Associação dos Hospitais do Estado do Paraná (Ahopar). O novo diretor-presidente da FSFX é membro do conselho de administração da Organização Nacional de Acreditação – ONA. É, também, professor de Estrutura e Processos Organizacionais em um MBA do Centro Universitário São Camilo.

“A escolha e o desenvolvimento de uma carreira na área de saúde, que no início aconteceu por um acaso, se transformou numa paixão em fazer o bem e contribuir para uma sociedade melhor – assinala Flaviano”. O novo presidente tem foco em planejamento e execução, formando um time de excelência. O executivo sempre estará em busca dos resultados de qualidade e sustentabilidade, prezando pelo crescimento institucional e da equipe com a qual se relaciona.

“Eu tenho dois focos principais: resultado e pessoas. Quando se trabalha próximo às pessoas, melhorando os fluxos e os processos, é possível entregar resultados”, ressalta Ventorim.