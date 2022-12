O Governo de Minas, por meio do Gabinete Militar do Governador, instalou, nesse domingo (25), um gabinete de crise na cidade de Antônio Dias, após fortes chuvas atingirem a região causando a morte de pelo menos três mulheres, de 54 anos, 50 anos e 18 anos.

O gabinete é formado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, além do secretariado municipal, com o objetivo de prestar assistência às famílias vítimas do deslizamento de uma encosta, que atingiu quatro residências do povoado de Vila Sá Carvalho. Os militares continuam nas buscas da última vítima desaparecida que, de acordo com informações de familiares, é um adolescente de 12 anos. Onze pessoas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região, sendo que três ainda permanecem internadas.

A força-tarefa que trabalha na ocorrência é formada por 45 profissionais estaduais, entre policiais e bombeiros militares. São oito viaturas empregadas, além de duas guarnições da Defesa Civil Estadual. Uma aeronave (helicóptero) da Polícia Militar continua em apoio total à ocorrência, assistência às comunidades vizinhas e localização do desaparecido. No domingo, outra aeronave, do Corpo de Bombeiros, também foi utilizada.

“Permanecemos mobilizados no acolhimento das pessoas que estão desabrigadas e que precisaram de suporte médico. O outro foco da equipe que está aqui atuando é o reestabelecimento das vias que vão permitir o retorno à normalidade na questão de deslocamento, sobretudo das pessoas que precisam acessar as comunidades rurais”, explica o tenente-coronel Eduardo Lopes, representante da Defesa Civil Estadual que está em Antônio Dias.

GRÃO MOGOL

Fortes chuvas na madrugada do último domingo (25) também atingiram a cidade de Grão Mogol, no Norte de Minas. Um veículo com quatro ocupantes foi arrastado pelas águas do córrego Vasco, que devido ao alto volume de chuvas transbordou e atingiu uma estrada vicinal.

Duas ocupantes do veículo, uma mulher de 34 anos e uma criança de nove anos, foram encontradas pelo Corpo de Bombeiros Militar em óbito, no leito do rio. O condutor do veículo, um homem de 55 anos, e um adolescente de 14 anos foram socorridos pela Polícia Militar até uma unidade hospitalar da cidade.

NÚMEROS

Com a confirmação das cinco mortes em decorrência das chuvas do último fim de semana, Minas Gerais chegou ao 13º óbito registrado pela Defesa Civil Estadual neste período chuvoso, que se iniciou no dia 21 de setembro.

As outras mortes foram registradas nas cidades de Piraúba, Bom Jesus do Galho, Santa Luzia, Vespasiano, Bertópolis, Inhapim, Presidente Bernardes e Governador Valadares, sendo um óbito em cada município.

De acordo com o boletim desta segunda-feira (26/12), o estado tem 104 cidades em situação de emergência por conta das chuvas. São 1.484 pessoas desabrigadas (moradores que precisam de abrigo público em função de danos ou ameaças aos seus domicílios) e 7.370 desalojadas (que precisaram sair de casa em decorrência de efeitos diretos das chuvas e se abrigaram com parentes ou amigos)

PREPARAÇÃO PARA A CHUVA

Em setembro, o Governo de Minas, por meio da Defesa Civil, realizou a capacitação, atualização e nivelamento dos agentes regionais que estão aptos a atuar no período chuvoso no apoio aos municípios que necessitem. As Coordenadorias Municipais de Defesa Civil também foram capacitadas nesse evento para trabalharem junto ao órgão estadual.

Segundo a Cedec, o governo fez o maior investimento em Defesa Civil da história de Minas Gerais. Ao todo, foram adquiridos 497 kits (R$ 163,4 mil cada), contendo viatura 4×4, um notebook, uma trena digital e coletes reflexivos.

O investimento é fruto do Termo de Reparação, assinado em abril de 2020, que busca reparar os danos decorrentes do rompimento das barragens da Vale S.A. em Brumadinho, que tirou a vida de 272 pessoas e gerou impactos sociais, ambientais e econômicos na bacia do Rio Paraopeba e em todo o estado de Minas Gerais.

Diariamente, a Defesa Civil de Minas Gerais divulga alertas nas redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter), além de dicas de autoproteção para garantir a segurança da população durante os eventos adversos.

Também é possível receber os avisos meteorológicos por SMS. Basta enviar o CEP para o número 40199 que o celular é cadastrado e o usuário receberá as mensagens comunicando eventos severos na localidade indicada.