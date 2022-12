Um grande anseio da população de Ipatinga há mais de dez anos, principalmente das pessoas ligadas à proteção de animais, agora está se tornando realidade: o município está recebendo, nesta quinta-feira (15), um veículo com estrutura para realização de castração e microchipagem de cães e gatos. Conforme divulgado pela Seção de Controle de Zoonoses, está na cidade a Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde (UMEES), conhecida como “castramóvel”.

Os interessados já podem acessar o site da prefeitura para realizar o pré-cadastramento, que faz parte da primeira etapa dos serviços para a castração e microchipagem de cães e gatos. A previsão da Secretaria de Saúde é que sejam realizados aproximadamente 4.500 procedimentos por ano.

O prefeito Gustavo Nunes explica que a castração é uma das ações de um programa de controle populacional de cães e gatos, mas ressalta que não é a única. “Educar para a guarda responsável, combater o abandono e os maus-tratos, criar legislações específicas, tudo isso é tão ou mais importante que a castração em si. É por isso que nossa equipe, multidisciplinar, está empenhada na construção de um programa de controle populacional amplo”, detalha.

Os serviços serão oferecidos para animais com idade entre dois meses e oito anos, de pessoas residentes no município. Após o pré-cadastro, o munícipe será contactado por telefone, sendo então comunicado da confirmação do cadastro e da data do agendamento para a castração.

“A fase de pré-cadastro é muito importante, pois, a partir dela, conheceremos melhor a demanda, os bairros prioritários, e assim poderemos planejar da melhor forma possível as ações”, explica a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Laressa Almeida.

No entanto, a Seção de Controle de Zoonoses esclarece que alguns critérios precisam ser priorizados, com base em risco epidemiológico.

Animais braquicefálicos (gatos da raça Persa e cães das raças Buldogue, Boxer, Pug, Shih-tzu) não serão contemplados no programa, dada a necessidade de protocolos anestésicos especiais e risco cirúrgico aumentado”, esclarece a médica veterinária Shara Regina.

O formulário está disponível no site oficial do município (www.ipatinga.mg.gov.br/principal) e deve ser preenchido por todas as pessoas (tutores ou responsáveis) residentes que desejam castrar cães e gatos. Em caso de dúvidas, há dois telefones disponíveis: (31) 3829-8383 ou 3829-8313.

PROCEDIMENTO

A Secretaria de Saúde explica que é realizada uma triagem antes da cirurgia e, após o procedimento, o animal retorna ao seu local de origem no mesmo dia.

Caso se trate de um animal de rua, ele estará pronto para retornar ao seu habitat natural após o pós-operatório, o que pode causar estranheza, mas é uma técnica usada no mundo todo. Contudo, não deixa de existir um controle sobre este animal para que haja uma possibilidade futura de adoção.

Vale ressaltar que todos os protocolos são fornecidos pelo Conselho de Veterinária. Sempre tomando o cuidado adequado com cada passo, uma vez que a saúde dos animais está diretamente vinculada à saúde das pessoas.