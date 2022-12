Com o olhar voltado para a segurança dos patrimônios municipais e, ainda, proteção da população, a Prefeitura de Ipatinga reforçou a Vigilância Patrimonial neste mês de dezembro em locais onde há maior probabilidade de depredações e furtos, como praças, museus e o principal cartão postal da cidade, o Parque Ipanema.

“Com a proximidade do período natalino, estes locais estão sendo ornamentados e decorados, recebendo vários equipamentos, como acontece tradicionalmente todos os anos. Em especial o Parque Ipanema, que abrigará durante todo o período de natal uma decoração atrativa e, como de costume, atrai milhares de pessoas. No sentido de prevenir qualquer tipo de intercorrência, seja de depredação, furtos ou importunação aos usuários dos locais, a Sescon redobrou os trabalhos que já acontecem durante o ano inteiro. Neste período, será uma assistência preventiva intensificada, de 24h, com troca de turnos entre os vigilantes durante todos os dias da semana”, pontua Décio Camargos, secretário da pasta.

Os vigilantes – explica a Secretaria – estarão realizando as rondas diuturnamente, utilizando viaturas e motocicletas. Haverá ainda vigilantes presenciais espalhados por diversos pontos da cidade, acrescenta a repartição.

CENTRAL DE DENÚNCIAS IMEDIATAS

Outra novidade é a implantação da “Central de Denúncias Imediatas”, um canal por meio do qual a pessoa que presenciar um ato de vandalismo ou quiser denunciar algum dano ao patrimônio público terá outras opções para se comunicar. Ela poderá, além de acionar a Polícia pelo 190, contar ainda com os telefones da Central de Vigilância Patrimonial pelos números (31) 3829-8475 e (31) 98866-4183 (WhatsApp). Este último telefone atenderá em regime de plantão 24h até o mês de janeiro de 2023.