A Revista IstoÉ escolheu como ‘o brasileiro do ano’, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), teve como base para ser eleito pelos editores da revista, sua “performance” na Corte Eleitoral durante as eleições de 2022.

Em anúncio divulgado ontem (22), a revista não poupou elogios ao ministro, cuja personalidade é “ciente de sua responsabilidade histórica”, e que graças a ele “as forças obscuras do retrocesso foram vencidas”.

– Ele foi o fiador da democracia, garantindo um pleito limpo e transparente – pontuam os editores.

Moraes também recebeu o título em 2021, sendo assim chamado pela revista de “bicampeão”.

– Por essas e outras razões, o ministro foi eleito pelos editores da IstoÉ O Brasileiro do Ano em 2022, repetindo a premiação concedida a ele no ano passado como Brasileiro do Ano de 2021, por ter sido o “guardião da Constituição”. Ele é bicampeão, portanto – diz o anúncio.

Personalidades de outras áreas também foram homenageadas pela IstoÉ. São elas: Milton Nascimento (Cultura), Neca Setubal (Educação), Jean Gorenstein (Saúde), Ludmilla (Música), Isabel Teixeira (atriz de TV), Rayssa Leal (Esportes), Padre Julio Lancelotti (Desenvolvimento Social) e Bruno Pereira e Dom Phillips (In Memorian, no Meio Ambiente).

Com informações do Pleno.News