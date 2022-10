A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Timóteo está convocando os beneficiários do programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) para a revisão, atualização ou inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). O prazo foi prorrogado para até 14 de novembro de 2022.

As famílias que já são inscritas devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração de dados como endereço, renda ou composição familiar, fazendo a atualização imediata. Para a atualização, é necessário apresentar documentos comprobatórios no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) da sua regional.

Para aquelas famílias que desejam fazer a inscrição inicial, é possível fazer um pré- cadastro pelo aplicativo do Cadastro Único, que foi criado em março de 2022, pelo Governo Federal.

Mesmo com o pré-cadastro, será necessário comparecer a um posto de atendimento do Cadastro Único no seu município no prazo de 240 dias para confirmar e complementar os dados da família. A apresentação de documentos e a complementação de informações é necessária para que o cadastro seja concluído e o cidadão possa ter direito a solicitar benefícios sociais. O CadÚnico é para as famílias que possuem renda mensal por pessoa, de até meio salário mínimo, quando pleitear o Auxílio Brasil, ou renda superior quando for pleiteada a inserção em algum Programa Social do Governo Federal.

CRAS

O município possui Cras instalados em quatro regionais: Cras Leste, à rua Pitangol, nº 10, bairro Macuco; rua Tuia, nº 61, bairro Limoeiro; avenida Um, nº 377, bairro Alegre. Cras Oeste, à rua Guajajaras, nº 30, Distrito de Cachoeira do Vale. Cras Sudoeste, à rua São Paulo, nº 2001, bairro Vale Verde (Praça CEU). Cras Sul, à rua Suécia, nº 15, bairro Ana Rita. Para mais informações ligue no telefone da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (31) 3847-4711, horário comercial.