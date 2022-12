O subsecretário de Habitação e Defesa Civil de Timóteo, Marques Valgas, realizou um balanço dos últimos dias de chuva no município informando que desde o último domingo (18) até a manhã desta quarta-feira (21) o volume pluviométrico registrado foi de 180 mm, um número segundo ele, bem expressivo e que atingiu a meta que estava prevista para este mês de dezembro.

Ao todo, nesse período, foram registradas 24 ocorrências sem prejuízos materiais, sendo que a maior parte delas está relacionada a deslizamentos de terra e a alguns pontos de alagamentos nos bairros Novo Tempo, Ana Rita, Ana Moura, Petrópolis, Alegre, Limoeiro, comunidade do Jardim Vitória e no distrito de Cachoeira do Vale.

Conforme Marques Valgas, a Secretaria Municipal de Obras bem como a Defesa Civil, com o apoio do Corpo de Bombeiros, continuam mobilizadas e monitorando a situação das áreas de riscos. A orientação para quem vive próximo a taludes e locais com potencial para deslizamentos é que essas famílias procurem abrigo na casa de parentes.

Da mesma forma os moradores que vivem próximo a áreas ribeirinhas devem manter estado de atenção total e ao menor sinal de elevação do nível do rio Piracicaba e de ribeirões devem deixar as suas residências imediatamente. Os telefones de contato em caso de emergência são os seguintes: Defesa Civil: 9.9499-2694 e o Corpo de Bombeiros no 193.