Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra uma garotinha orando pelo presidente Jair Bolsonaro e está comovendo apoiadores do chefe do Executivo. No vídeo, a menina identificada como Valentina põe as mãos sobre a cabeça do presidente, e pede a Deus que o ajude a “salvar o Brasil”.

“O titio Bolsonaro, que ele consiga salvar o nosso Brasil e salve nossa Pátria também. Papai do céu, cuide dele, da Michelle Bolsonaro e cuida da casa dele também, livra a casa dele com seu sangue, Jesus”, ora.

Na sequência, Valentina prossegue salientando o seu sonho por um “Brasil bom”.

“Eu falo várias vezes, o Brasil tem que ser bom. Abençoe toda a família dele [Bolsonaro], toda a Pátria, todo o Brasil, todo o mundo, e sare nosso manto também”, conclui a menina.

No espaço para comentários, diversos internautas demonstraram ter se comovido com a oração de Valentina.

– Que lindo! Esses pedidos de crianças inocentes são os pedidos mais aceitos por Deus – observou uma usuária do Instagram.

– Muito fofo, até as crianças amando esse presidente querido. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe toda a sua família – completou outra internauta.

