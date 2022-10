Como parte das ações da campanha de prevenção a incêndios florestais, a Cenibra promoveu um concurso de frases e desenhos com o tema: “Como eu posso ajudar na prevenção a incêndios florestais?”. Filhos de empregados da Cenibra e Cenibra Logística, menores de 18 anos de idade, devidamente matriculados na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, puderam participar.

O concurso teve o objetivo de conscientizar empregados, familiares e comunidades sobre a importância de prevenir incêndios florestais. Com cerca de 600 inscrições, cinco filhos de empregados foram premiados. A seleção dos ganhadores teve como principais critérios a fidelidade ao tema e a criatividade.

“Eu tenho que ter consciência que queimadas afetam a flora, a fauna e toda forma de vida em nosso planeta. O mais importante é ajudar a divulgar essa ideia, levando conhecimento a todos”, escreveu Ana Carolina Pereira Oliveira, 14 anos, filha do empregado Sérgio Elifas de Oliveira. Ela foi a vencedora do concurso de frases e ganhou um smartphone.

Matheus Pereira dos Santos, 14 anos, filho do empregado Antônio Roberto dos Santos, ficou em segundo lugar e recebeu um Echo Dot (“Alexa”), com a frase: “Eu posso ajudar na prevenção de incêndios florestais conscientizando os meus amigos e familiares sobre os danos que os incêndios causam e também fazendo a minha parte para prevenir queimadas.”

No concurso de desenhos, os vencedores foram: 1º lugar) Sarah do Carmo Albino, 9 anos, filha do empregado Maquel Albino dos Santos; 2º lugar) Lorena Ferreira Guedes Soares, 13 anos, filha do empregado Natanael Guedes Soares; 3º lugar) Thiago Mateus Nonato Santos, 9 anos, filho do empregado Marciano Carmo Santos. Eles receberam, respectivamente, uma bicicleta, um tablet e um Echo Dot.

PREVENÇÃO A INCÊNDIOS FLORESTAIS

A Cenibra investe continuamente em ações de conscientização para minimizar os danos causados pelos incêndios florestais em suas áreas de atuação. O uso do fogo para limpeza de terrenos e a queima de lixo são as principais causas dos incêndios florestais na região. Como malefícios da prática, estão a morte de animais, a destruição de matas nativas, o agravamento das mudanças climáticas, a degradação do solo e a falta de água.