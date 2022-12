O Projeto Xerimbabo Usiminas, espaço de aprendizado em educação ambiental, de reflexão e de socialização de informações, contou com cerca de 10 mil visitantes em sua 36ª edição do projeto realizado entre os meses de outubro e dezembro. Com o tema Lições Sustentáveis, o público foi convidado a aprender sobre a correlação entre as lições sustentáveis e a conservação ambiental.

Em novo formato, a exposição foi realizada por meio de visitas guiadas pelo Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus) com os grupos previamente inscritos. Estudantes de 67 instituições de ensino, de 19 municípios de Minas Gerais, visitaram o projeto e contemplaram as ações ambientais.

O projeto Xerimbabo é uma oportunidade para promover o aprendizado, a reflexão e a socialização sobre temas relacionados à educação ambiental. “Buscamos, em cada edição, novos recursos e propostas para envolver e conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação e respeito ao meio ambiente. É preciso que todos, Usiminas e comunidade, desenvolvam novos aprendizados para contribuir com o avanço de ações sustentáveis em nosso meio,” destaca o diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Usiminas, André Chaves.