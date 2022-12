O presidente socialista do Peru deu um golpe de Estado no país, Pedro Castillo, anunciou nesta quarta-feira (7) um governo de exceção, a dissolução do Parlamento e a convocação de novas eleições.

Castillo, que responde a um processo de impeachment, declarou estado de emergência no Peru e impôs um toque de recolher em todo o país.

Segundo a Gazeta do Brasil, em um pronunciamento na TV aberta, Castillo diz que tomou a decisão de estabelecer “governo de exceção para restabelecer o estado de direito e a democracia”.

Castillo anunciou as seguintes medidas em seu discurso:

– Dissolver “temporariamente” o Congresso;

– Instaurar governo de emergência excepcional;

– Convocar eleições para um novo Congresso;

– Elaboração de uma nova Constituição em até nove meses;

– Governo temporário de exceção;

– Toque de recolher entre 22h e 04h, no horário local;

– Quem possuir armas ilegais deverão devolvê-la ao Estado, sob pena de prisão;

– ‘Reorganização” do sistema de judicial, incluindo o Poder Judicial, o Ministerio Público, a Junta Nacional de Justiça e o Tribunal Constitucional.

Na semana passada, o Congresso peruano aprovou a abertura de um processo de impeachment contra Castillo.

Ele é acusado de “incapacidade moral” para ocupar o cargo. Esta é a 3ª tentativa de impeachment contra o socialista desde que ele assumiu o cargo, em 2021.

A pressão aumentou também depois que o Congresso do Peru começou a avaliar uma denúncia do Ministério Público contra Castillo por suspeita de corrupção.

A Promotoria pede que ele seja afastado temporariamente do cargo.