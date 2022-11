O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse em uma reunião fechada com integrantes do MDB, ontem (28), que sua diplomação acontecerá no dia 12 de dezembro, uma semana antes da data prevista, que é 19 de dezembro. A informação foi revelada pelo líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões (AL), em um encontro no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o QG da transição.

“Ele falou que dia 12 será a diplomação dele. (…) Portanto, terá mais tranquilidade depois desse dia para anunciar os nomes do governo”, disse o parlamentar.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, informou que Lula e o vice, Geraldo Alckmin, seriam diplomados até 19 de dezembro. A informação foi dada durante uma reunião realizada no dia 9 de novembro.