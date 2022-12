O PSDB que “fez o L” nas eleições usou sua conta oficial no Twitter para criticar o Projeto de Lei que altera a Lei das Estatais, apelidado de “Emenda Mercadante”.

“Mal se inaugura o novo governo e o PT já começa a destruir as leis de iniciativa do PSDB que ajudaram a modernizar a relação de confiança entre a sociedade e as estatais, tão maltratadas nas gestões passadas”, escreveu a legenda nessa quarta-feira (14).

O PL foi apelidado de “Emenda Mercadante”, em alusão ao indicado para chefiar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Entre as mudanças previstas no texto está a redução de 36 meses para 30 dias na quarentena exigida para que os políticos indicados se afastem das atividades políticas e ocupem as presidências e as diretorias das estatais. Durante a votação na Câmara, a bancada do PSDB indicou voto contra a medida. Contudo, seus deputados poderiam votar como desejassem.

Com informações da Revista Oeste