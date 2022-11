O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) informou que as urnas retiradas no domingo 20 do armazém na Rua Libero Badaró, no centro da capital paulista, serão descartadas. Segundo a assessoria de imprensa, esses equipamentos não foram usados nestas eleições.

Segundo a Revista Oeste, internautas publicaram nas redes sociais inúmeros vídeos mostrando o carregamento de urnas em um caminhão e levantaram suspeitas sobre o procedimento, realizado no domingo, e depois de o Partido Liberal ter questionado o fato de urnas mais antigas não poderem ser auditadas.

Entretanto, segundo a assessoria de imprensa do TRE-SP, a operação do domingo é a “continuidade ao trabalho de retirada de urnas eletrônicas obsoletas (modelo 2009)” e “o trabalho tem ocorrido aos domingos, mediante autorização da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), considerando que na região do prédio há restrição de circulação de caminhões durante os dias úteis”.

Esses equipamentos de 2009, que somam 24.445 unidades em São Paulo, segundo a assessoria, serão descartados. A assessoria assegurou que essas urnas carregadas no domingo para serem descartadas “não foram utilizadas nestas eleições” e que o TRE-SP recebeu, neste ano, 44.880 novos equipamentos, modelo 2020.

Parte das urnas obsoletas já foi levada em 13 e 20 de novembro. A última etapa do recolhimento será no próximo domingo, 27 de novembro.