O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, fará um novo pronunciamento e uma nova coletiva de imprensa nesta quarta-feira (23) em Brasília (DF). O assunto não foi comunicado.

Ontem (22), Valdemar apresentou um relatório feito por especialistas técnicos a pedido do partido que mostra inconsistências nas urnas eletrônicas fabricadas antes de 2020.

O documento foi entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que seja averiguado e uma decisão seja tomada referente à diferença de votos entre os modelos com supostos erros, e as urnas novas que, computados os votos, dariam a vitória para Jair Bolsonaro e não para Luiz Inácio Lula da Silva.

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, deu um prazo de 24 horas para que o PL apresentasse também o relatório sobre as votações do primeiro turno. O deputado federal Filipe Barros (PL-PR) disse no Twitter que esses dados já estão documentados.

Com informações do Pleno.News